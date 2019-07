Tchad : des arrestations après l'assassinat de deux bergers dans un puit

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, accompagné de son collègue du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja, s'est rendu mercredi à Hadjar Tarmal, localité située à l'ouest de Biltine, pour compatir avec les familles des deux bergers à cheval disparus depuis fin juin et retrouvés morts, il y a quelques jours, dans un puit.



Ramadan Erdebou a déploré ces actes barbares et inhumains survenus dans la nuit du 1er juillet dans le canton Bourtail où deux personnes à la recherche de leur bétail ont été assassinées, ainsi que leur chevaux tués, par des inconnus.



Il a instruit les responsables sécuritaires à s'assumer et à mettre fin à ce qu'il qualifie de vendetta. Le gouverneur a ciblé des groupes de jeunes à la tête de la vendetta, estimant qu'ils constituent un danger pour la société. Il a ajouté que ces jeunes sont également à l'origine des conflits intercommunautaires.



Le commandant de légion de la gendarmerie n°4, le colonel Hamit Batit, a rassuré les deux gouverneurs et les parents des victimes que les coupables de ce crime sont entre les mains de la gendarmerie.



Les parents des victimes se sont relayés pour exprimer leurs sincères remerciements à l'administration des deux provinces pour les efforts fournis qui ont permis de mettre la main sur les présumés criminels.