Tchad : des arrestations après la violation d'un périmètre policier pour le cortège du chef de l'État

L'incident est révélé par la radio Dja FM. Deux chauffeurs de fourgonnettes et un responsable adjoint du service des sapeurs pompiers de la caserne de la mairie de N'Djamena sont en garde à vue depuis dimanche 1er novembre au commissariat central de la capitale.



Il est reproché à l'un des chauffeurs d'avoir franchi un périmètre de sécurité mis en place pour l'arrivée du chef de l'État au Palais du 15 janvier à la cérémonie de clôture du 2ème Forum national inclusif.



"Dimanche dernier, dans l'après-midi, deux heures avant l'arrivée du chef de l'État, deux fourgonnettes qui sont allées éteindre un incendie vers Goudji sont montées sur le viaduc du Palais du 15 janvier", indique Dja FM.



L'un des chauffeurs de fourgonnette a été arrêté tandis que ses collègues se sont rendus au commissariat en signe de solidarité pour protester. Trois personnes ont ainsi été placées en garde à vue.



Des négociations sont en cours entre la commune de N'Djamena et la police pour parvenir à une solution, précise Dja FM.



C'est la quatrième nuit de garde à vue pour Abdelrazakh Hassan, Djibrine Tcheré et le colonel Youssouf, agents du service des sapeurs pompiers.