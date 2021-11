Tchad : des assises sur la pédagogie de l’enseignement à l'ENS de Bongor

La formation à la pédagogie dans l’enseignement supérieur est donc un nouveau pilier du développement professionnel des enseignants-chercheurs. Pour transmettre des connaissances aux jeunes apprenants, il faut une maitrise parfaite de la pédagogie, explique Dr. Mahamat Ali Moustapha, directeur général de l’ENS de Bongor.



C'est un métier en constante mutation. Pour mieux appréhender le développement professionnel des enseignants-chercheurs, il faut comprendre le contexte de ce métier en mutation. Les enseignants, les équipes pédagogiques doivent sans cesse mettre des nouvelles pédagogies en place pour chercher à former au mieux « le citoyen du futur ».



Plus de 40 enseignants chercheurs et chefs de département prennent part à ces journées du donner et du recevoir.