Tchad : des associations de Bongor, Gounou-Gaya et Pala reçoivent un financement

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Société Civile (PASOC), mis en œuvre grâce au consortium Association pour les Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), six associations des communes de Bongor, de Gounou-Gaya et de Pala viennent de bénéficier d'un financement des projets qui se chiffre à hauteur de plus de 17 millions de francs CFA. Et c'est sur un financement de la coopération Tchad et de l’Union Européenne.



En ce qui concerne Pala, deux associations en sont bénéficiaires. Il s'agit de Kaoutal et de ALT, pour un montant de près de six millions de francs CFA. La cérémonie de signature de contrat de financement s'est déroulée à l'hôtel de Ville de Pala ce jeudi 28 octobre 2021. Un geste salué par le maire de la ville, Tao Hindabo. Selon lui, le financement des organisations de la société civile (OSC) vise le renforcement de la démocratie, de la culture de la paix et de la cohésion sociale pour une participation citoyenne effective aux actions de développement.



La création et le renforcement des mécanismes durables sont des gages de viabilité économique et sociale des collectivités autonomes, dit-il. De l'avis du responsable administratif et financier de l’APLFT, Dinguambaye Laokein Emmanuel, représentant la coordinatrice générale, les financements des projets tests doivent être bien gérés et bien utilisés, afin de gagner la confiance des bailleurs ou des partenaires. Car le remboursement est immédiat en cas de dérive, ceci pour garantir la bonne gouvernance martèle. La remise des chèques aux associations bénéficiaires a clôturé la cérémonie, sous les youyous et des cris de joie de l’assistance.