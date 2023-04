Tchad : des associations de personnes handicapées rassemblées autour d'un Iftar à l'ambassade américaine

L'Ambassade des Etats-Unis au Tchad a organisé le 13 avril un Iftar en faveur des membres de différentes associations de personnes vivant avec un handicap. Cet événement a eu lieu à l'enceinte de l'ambassade, où les participants ont partagé un repas de rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan.



Mbaillassem Gerard, ancien président de l'AEHPT, a souligné que cet événement a permis de rassembler des personnes de différentes confessions religieuses autour d'une même table. Cette rencontre, qui est assez rare dans la région, a été l'occasion pour les personnes présentes de partager des moments de convivialité et de renforcer leur unité.



Selon Gerard, la présence de représentants de l'Ambassade des Etats-Unis a également envoyé un message fort aux participants, en témoignant que la personne handicapée est considérée et respectée à l'ambassade. Il a appelé les autorités de la transition à faire davantage d'efforts pour que les personnes handicapées soient considérées comme des citoyens à part entière et qu'elles puissent occuper leur place dans la société.



L'ambassadeur des Etats-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, a souligné que cet événement a permis de renforcer les liens entre les différentes associations de personnes handicapées du pays, malgré la situation difficile qu'ils traversent actuellement. Il a ajouté que la porte de l'ambassade est ouverte à tous, sans distinction aucune.



Cet événement organisé par l'Ambassade des Etats-Unis au Tchad montre que l'unité et le respect entre les différentes confessions religieuses peuvent être renforcés, même dans des contextes difficiles. Il envoie également un message fort aux autorités locales et à la société en général, en témoignant de l'importance de considérer les personnes handicapées comme des citoyens à part entière et de leur offrir des opportunités de participer pleinement à la vie en société.