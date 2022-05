Tchad : des associations des jeunes offrent un don de livres au CLAC de Mao

En partenariat avec la plate-forme des jeunes du Kanem, des associations des jeunes ont offert un don de livres au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao, au cours d’une cérémonie qui a eu lieu ce 12 mai 2022 au sein de l’institution. C’était en présence des représentants des associations des jeunes et du directeur du CLAC de Mao, Adam Ngoua.



L'objectif de cette action est de contribuer à l'amélioration des conditions des élèves, des étudiants et des chercheurs, dans leurs domaines et d’aider les lecteurs d'acquérir des nouvelles connaissances dans leurs recherches.



Ce don est offert par l'Association des jeunes pour la lutte contre le chômage, et la Nouvelle vision sur le développement socio-économique du Kanem, en partenariat avec la plateforme des jeunes de la province. Prenant la parole à cette occasion, la présidente de l'Association Hazine, Moussa Ouaddaï, a signifié que ce don arrive à point nommé, car il est la contribution d'un partenariat avec la plateforme des jeunes, en vue du développement de la province,



Pour sa part, le président de la plateforme des jeunes, Mahamat Moussa Maïna, a reconnu que dans le cadre des actions menées, ce don fait partie des actions régaliennes de la plateforme. Cette contribution permettra au CLAC d’accroitre le nombre de livres existants, afin de permettre aux lecteurs d'acquérir des nouvelles connaissances dans leurs recherches, et d'approfondir leurs expériences.



En réceptionnant les livres, le directeur du CLAC de Mao, Adam Ngoua a remercié à sa juste valeur, le don reçu de l'association, en partenariat avec la plateforme des jeunes. Par ailleurs, il rassure les donateurs qu'il sera utilisé à bon escient, au profit des lecteurs.