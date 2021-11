Tchad : des athlètes du Moyen-Chari présentent leurs médailles au gouverneur

Les athlètes de la province du Moyen-Chari viennent de participer au « Meeting National d’Athlétisme » dénommé « Dialogue Inclusif ». A cette occasion, ils ont représenté valablement la province lors de cette compétition qui s’est déroulée du 30 octobre au 1er novembre 2021 à Ndjamena. Au terme de celle-ci, ils sont allés présenter le fruit de leur performance au gouverneur de la province du Moyen-Chari, et au chef traditionnel de Sarh urbain.



Dix-sept provinces, sur les 23 que compte le Tchad, ont pris part à cette grande compétition d’athlétisme. Reconnus parmi les grands pourvoyeurs de sportifs tchadiens, les athlètes de la province du Moyen-Chari se sont démarqués des autres provinces, en remportant 8 médailles dont deux en or, cinq en argent et une médaille en bronze.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Annadif, Abakar Alkhalil a salué la performance de ces sportifs et a prodigué quelques conseils aux encadreurs techniques, pour toujours bien préparer les compétions à temps.

Par ailleurs, les 20 athlètes sont allés également présenter leurs médailles au chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo qui les a félicités. Il s’engage à aider la jeunesse du Moyen-Chari en ce qui concerne le sport et dans bien d’autres domaines.