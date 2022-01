Tchad : des avocats sollicitent des mesures d'urgence pour protéger la famille Acyl

Un collectif d'avocats de Ahmat Khazali Acyl et Khoudar Mahamat Acyl a demandé ce 8 janvier qu'une protection urgente soit accordée à la famille de l'ex-première dame Hinda Deby.



Les avocats Me. Alain Kagonbé, Me. Torse Djimadoum, Me. Noubarangar Kaldoumbaye et Me. Djerandji Laguerre Dionro estiment que la vie de plusieurs membres de la famille Acyl est en danger. Ils appellent le Conseil militaire de transition à assurer leur sécurité.



Depuis la mi-décembre, l'ex-ministre et actuel directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Ahmat Khazali Acyl, et le général Khoudar Mahamat Acyl, ex-aide de camp du défunt président Idriss Deby Itno, ont été entendus et sont sous protection à la direction générale des renseignements généraux.



Les deux frères de l'ex-première dame et plusieurs autres personnes ont été entendus dans le cadre d'une enquête suite à un meurtre. Le 9 décembre, le colonel Nousradine Khamis Hassaballah a été abattu dans son véhicule vers 18 heures, non loin de la pharmacie Béguinage à N’Djamena. Deux balles ont traversé le pare-brise de son véhicule.



Sa mort est à l’origine de l’attaque menée quelques heures après au domicile de Ahmat Khazali Acyl. Les auteurs de l'assassinat de Nousradine roulaient sur une moto mais n'ont pas pu être identifiés.



À l’origine des événements, la victime a fait l’objet d’un déguerpissement de son domicile au quartier « Amdjarass » sur la route de Farcha. Nousradine n’avait pas été indemnisé.