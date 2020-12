Tchad : des bacs à ordures et poubelles métalliques offerts à la ville de N’Djamena

La Fondation Grand Cœur a remis mercredi 100 bacs à ordures et 598 poubelles métalliques à la ville de N’Djamena. Ce don s’inscrit dans le cadre du volet assainissement du programme « Mon Quartier, Mon Engagement » qui a permis de doter les 10 communes, 5 hôpitaux, 5 marchés, lycées et places publiques de la ville de N’Djamena des bacs à ordures. L'initiative a été lancée le 27 mars 2020.



La mairie de N’Djamena assurera le ramassage des ordures après remplissage des bacs, explique la Fondation Grand Cœur.



Chaque arrondissement et responsables des structures bénéficiaires des bacs à ordures sont appelés à veiller sur ces bacs qui sont désormais des biens communs, a souligné la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Sahoulba. La mairie centrale devra être informée à temps pour les enlèvements des bacs à ordures.