Tchad : des bacs d'expérimentation avec 2 000 alevins de tilapia au Kanem

Deux bacs d'expérimentation de 5m3 avec 2000 alevins de tilapia ont été installés au Kanem. C'est une initiative du secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Dr. Warou Abba Adji Alifa, enseignement chercheur et fils de la province.



Ces bacs de pisciculture se trouvent au Ouadi de moto à l'ouest de Mao.



Selon Dr. Warou Abba Adji Alifa, la protéine est la composante la plus importante dans la formation du corps des poissons, puis l'eau est la deuxième composante atteignant 16% du poids brut du poisson. Ces composantes remplissent de nombreuses fonctions au sein de l'organisme.



Dr. Warou Abba Adji Alifa précise que l'alimentation est un est facteur clé pour déterminer le succès ou l'échec de la culture du poisson.



L'enseignement chercheur demande aux jeunes tchadiens en général et ceux du Kanem en particulier de s'investir dans l'entrepreuneuriat.