Tchad : des baisses de production agricole suite aux perturbations pluviométriques

Des baisses sont également signalées dans la Tandjilé Est, Mayo Kebbi Ouest (Gagal, Léré) à cause des inondations et l’arrêt précoce des pluies au Logone Occidental (Bourou, Bénoye, Saar Goyen). En zone sahélienne, la situation pastorale est en deçà d’une année normale.



Malgré les faibles productions anticipées dans de nombreuses zones, les prix sur les marchés céréaliers sont identiques à la moyenne quinquennale grâce à une disponibilité dans les ménages, note le rapport. En revanche, l’insécurité au Lac accentuée des baisses de productions occasionnent des hausses des prix du mil et du maïs à Bol et Ngouri.



Par ailleurs, une tendance haussière des prix de l’arachide, niébé et sésame est observée sur la plupart des marchés en raison d’une forte demande à l’exportation vers le Nigéria, le Soudan, et la Chine.