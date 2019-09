Tchad : des bénévoles nettoient le gouvernorat du Ouaddaï

La communauté ngambaye résidant à Abéché a organisé samedi une séance de salubrité au gouvernorat. Les membres de cette communauté se sont équipés de pelles, râteaux et d'autres outils pour assainir les locaux du siège administratif provincial.



Le président de la communauté ngambaye, Mbaiwadjim Modeste, a remercié l'église de l'assemblée chrétienne d'Abéché et le gouverneur de la province du Ouaddaï pour avoir donné l'autorisation et avoir permis l'accès.



Le directeur de cabinet de la province du Ouaddaï, Madjiyambaye Djasra, s'est vivement félicité de cet acte patriotique de la communauté ngambaye. Il leur a demandé de "faire autant puisque ça va tout droit au cœur de l'agenda des plus hautes autorités de la République qui ont initié ces actions de citoyenneté."