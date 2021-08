TCHAD Tchad : des besoins urgents pour près de 1,1 million d'enfants vulnérables

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2021



L'UNICEF demande 59,5 millions de dollars US pour répondre aux besoins d'urgence de près de 1,1 million d'enfants vulnérables au Tchad en 2021. Depuis le début de l'année, l'UNICEF Tchad a reçu 14 millions de dollars US (24% des besoins) d'ECHO (Office d'aide humanitaire de la Commission européenne), du Japon, du Canada, de la Suède, de la Norvège, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

L'UNICEF a publié son rapport mi-annuel (1er janvier au 30 juin) sur la situation humanitaire au Tchad. Au cours de la période considérée, 117 130 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition ont été admis et traités dans les centres de santé soutenus, avec un taux de guérison de 94,7 %.



Le rapport révèle que 3 696 305 enfants ont été vaccinés contre la rougeole lors d'une campagne de vaccination nationale en deux blocs en janvier et mars, avec une couverture de 100 %. L'UNICEF a fourni une assistance substantielle et a mobilisé et déployé 40 membres de son personnel (de N'Djamena et des quatre bureaux locaux) pour soutenir la campagne.



Par ailleurs, 12 500 enfants (5 837 filles et 6 663 garçons) ont eu accès à des séances de soutien psychosocial, dans des espaces adaptés aux enfants, dans les provinces de Lac, Borkou, Ouaddai, Guera, Salamat, Logone Oriental et Moyen Chari.



85 890 (40 144 filles et 45 746 garçons) enfants touchés par la crise ont reçu du matériel pédagogique dans les provinces de Ennedi Est, Ouaddai, Sila, Wadi Fira, Lac, Salamat, Logone Oriental et Moyen Chari.



28 000 personnes (14 582 femmes et 13 818 hommes) ont eu accès à des latrines conçues et gérées de manière appropriée dans les provinces de Salamat, Logone Occidental, Mandoul et Lac.



Au cours de la période considérée, le Tchad a connu une évolution de la situation socio-politique, avec un changement de gouvernement et un nombre croissant de réfugiés et de rapatriés tchadiens ayant besoin d'une aide humanitaire dans tout le pays. L'UNICEF a pu distribuer des kits NFI à 38 074 personnes.



Des besoins urgents



L'UNICEF demande 59,5 millions de dollars US pour répondre aux besoins d'urgence de près de 1,1 million d'enfants vulnérables au Tchad en 2021.



Ce financement permettra à l'UNICEF de soutenir une réponse multisectorielle aux multiples crises auxquelles le Tchad est confronté, telles que la crise nutritionnelle, les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), en particulier les enfants et les communautés les plus affectées, et de soutenir la prévention et le contrôle durables des épidémies, notamment dans le contexte du COVID- 19.



Depuis le début de l'année, l'UNICEF Tchad a reçu 14 millions de dollars US (24% des besoins) d'ECHO (Office d'aide humanitaire de la Commission européenne), du Japon, du Canada, de la Suède, de la Norvège, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.





