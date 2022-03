Tchad : des biens consumés au district sanitaire de Pala

Ce jeudi 24 mars, le bâtiment administratif du district sanitaire de Pala est parti en fumée. L'incendie s'est produit après le départ des administrateurs vers 16 heures.



Les dégâts sont énormes. Les équipements, les outils de gestion des données du district avec les rapports d'activités de 2018 jusqu'à nos jours, les produits de gratuité pour la prise en charge du VIH-Sida, les ordinateurs, les imprimantes et autres biens, sont calcinés et réduits en cendres.



L'incendie n'a pas été maitrisé car il n'y a pas de sapeurs-pompiers à Pala et pas d'extincteurs dans les bureaux. Néanmoins, quelques paperasses ont été récupérées au bureau du gestionnaire du district et au bureau de la mutuelle de santé. Au bureau du médecin chef du district sanitaire de Pala, rien n'en est sorti.



Les personnes arrivées pour les secours ont été incapables face aux flammes et à la fumée noire qui a envahi le bâtiment.