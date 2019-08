Tchad : des braconniers lourdement armés ont attaqué la garde forestière

TCHAD - Des dizaines de braconniers lourdement armés, à dos de cheval, ont attaqué mardi 6 aout 2019 des éléments de la Garde Forestière et Faunique en position dans la Réserve de faune de Binder-Léré, a informé mercredi le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.



Sept carcasses d’éléphants ont été retrouvées à travers la Réserve par les éléments de la Garde Forestière et Faunique qui poursuivaient les braconniers.



Les braconniers ont lancé leur attaque à partir du territoire camerounais.



"De nos jours, les braconniers possèdent des armements de pointe allant des armes automatiques, des visionneurs nocturnes ainsi que des moyens de communication satellitaire", indique le ministère.



En février 2018, 19 carcasses d’éléphants ont été découvertes dans la Réserve de faune Binder-Léré. Les braconniers ont infiltré la Réserve à partir du Cameroun.



Le ministère appelle à la contribution des autorités camerounaises dans le cadre de la lutte contre le braconnage afin d’endiguer les actions des braconniers dans cette réserve faunique. Il sollicite un accord tripartite entre le Cameroun, la République Centrafricaine et le Tchad pour contrecarrer les braconniers.