Tchad : des brindilles ramassées dans les déchets urbains pour faire chauffer la marmite

La pauvreté prend de l'ampleur dans le tissu social tchadien. Certains ménages ne parviennent pas à se procureur du gaz butane, du bois de chauffe et même de la bouse pour cuisiner. Des ménages sont donc contraints de sillonner les décharges de déchets à la recherche de brindilles d'arbres et de plantes.



Elles sont nombreuses, ces femmes, mères de familles, à se battre pour mettre un repas sur la table. Dans les quartiers Est de N'Djamena, certaines parcourent des distances de 15 à 20 km pour ramasser des brindilles. "Nous faisons des longues distances, parfois avec les enfants. Il nous arrive de ne rien trouver jusqu'au coucher du soleil", explique une mère de famille, la quarantaine.



Depuis le 6 août 2008, le gouvernement a interdit la coupe de bois et l'usage du charbon de bois. Si cette mesure est justifiée par l'aspect environnemental, de nombreux citoyens la qualifie "d'irréfléchie" face au manque d'alternative à la portée de tous les ménages.



Cette décision a été appliqué à la lettre jusqu’à la subvention de gaz butane par le gouvernement. Entre temps, la ville a connu plusieurs fois des pénuries de gaz butane dont la dernière en 2020.



Malgré que le Tchad soit un pays pétrolier depuis 2003, une grande majorité des citoyens peine à vivre avec 500 Fcfa par jour. Entretemps, des évènements s'organisent à coups de millions de Fcfa.



"Il suffit de faire le tour en profondeur des quartiers de la capitale pour se rendre compte de la précarité et de la pauvreté qui paralyse la population. À part ces femmes, des millions d’autres citoyens subissent cette situation de fragilité", déplore un enseignant-chercheur.