Tchad : des buffles du Parc de Zakouma transférés vers la réserve de Siniaka Minia

Cette opération de grande envergure va concerner 2000 buffles pour l'année 2022. Objectif : renforcer la diversité faunique dans la réserve de Siniaka Minia et réguler l'effectif des buffles de Zakouma qui sont dénombrés à plus 15.000 individus. Ces espèces entrent souvent en conflit avec les populations. Ces conflits résultent pour la plupart des cas, à d'énormes pertes en vies humaines.



Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, plaide pour la prise en charge des victimes des agressions sauvages de ces bêtes. Il faut souligner que plusieurs dommages causés par ces animaux ne sont pas réparés par l'État. Le mécanisme de dédommagement est trop lent ou inexistant, ce qui décourage les familles des victimes et les plaintes se multiplient dans la zone périphérique.



Le directeur général du Grand écosystème fonctionnel de Zakouma, Naftali Honig relève que cette opération est la première du genre en Afrique.



Donnant le coup d'envoi de l'opération, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, affirme que l'État va s'efforcer dans la mesure du possible à mettre en oeuvre les dispositions de l'application des dispositions du décret 380 relatifs au régime faunique.