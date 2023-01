Tchad : des cadeaux aux nouveau-nés de l'hôpital central d'Abéché, à l'occasion du nouvel an

À l'occasion du nouvel an, l'association Tabartik pour le développement a fait un don aux enfants qui sont nés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023 au centre hospitalier universitaire d'Abéché. Le don est constitué d'habits, de serviettes et de savons. La maternité et la pédiatrie en ont bénéficié.



L'association Tabartik oeuvre dans le domaine social, explique son président Issakha Adam Issakha. Il précise que l'association entend multiplier ce type d'initiatives dans les jours à venir.



Le surveillant général adjoint du centre hospitalier universitaire d'Abéché, Mahamat Moustapha Abbas, exhorte d'autres associations caritatives à s'inscrire dans la lignée des actions de Tabartik.