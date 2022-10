Tchad : des cadres de santé formés sur l'évaluation nutritionnelle

Un atelier de formation des cadres de la Direction de la Nutrition et de Technologie (DNTA) sur les méthodes d'évaluation nutritionnelle à l'hôtel Résidence, s'est ouvert ce 12 octobre. Il durera jusqu'au 15 octobre 2022.



Cet atelier de formation des cadres de la DNTA du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale porte sur les méthodes d'évaluation nutritionnelle.



L'objectif général de l'atelier est de renforcer les compétences des cadres de la DNTA, sur les méthodes d'évaluation nutritionnelle (SMART), les enquêtes de couverture post campagne (LQAS) et l'utilisation des logiciels d'enquête nutritionnelle.



Ce renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre de l'appui du REACH, à travers le projet de renforcement de la gouvernance et la coordination de la nutrition, financé par la délégation de l'Union Européenne au Tchad.