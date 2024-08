Tchad : des cadres du Guéra formés sur la gestion des conflits fonciers

Dans son mot de bienvenue, le représentant de OXFAM, Bertain Djimtoloum, a souligné que son institution vise à mettre fin aux conflits fonciers afin de favoriser le développement.



Dans son discours d'ouverture, le préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat, a félicité OXFAM pour l'organisation de cet atelier qui répond aux besoins du gouvernement, dirigé par le président Mahamat Idriss Deby Itno, et des partenaires pour la mise en œuvre.



Le préfet a exhorté les participants à être attentifs et participatifs pour préserver, prévenir et gérer les conflits fonciers selon les normes requises.



Signalons que cet atelier, financé par les Pays-Bas, a regroupé une vingtaine de participants et durera deux jours.