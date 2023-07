Tchad : des cadres ministériels formés sur l'intégration transversale du genre

L'objectif de cet atelier était d'échanger avec les participants afin de créer une synergie visant à promouvoir et à vulgariser l'égalité entre les sexes, et à traduire la question de l'intégration du genre en actions concrètes.



Le processus de renforcement du cadre juridique national entamé il y a une décennie par le Tchad témoigne d'une avancée en faveur des personnes vulnérables en général, et des filles et des femmes en particulier. Cependant, le véritable défi réside dans la non-application des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, a déclaré Ngarassal Adoum, présidente du collège des conseillers du PILC.