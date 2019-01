Tchad : des candidatures pour les fonctions de commissaire à la CNDH

Le ministère de la Justice et des droits Humains a organisé le mercredi 23 janvier une journée de vulgarisation sur la loi n°028 du 22 novembre 2018 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH).



L'adoption de cette loi ouvre la voie à l'élection des commissaires à la CNDH et à leur installation. L'atelier a été l'occasion de mobiliser les différents corps d'origines en les informant sur les attributions et les conditions d'éligibilité afin de favoriser la manifestation pluraliste des candidatures.



"La tenue de cette journée de vulgarisation me donne l'agréable occasion de féliciter le gouvernement pour ces louables efforts déployés en vue de mettre en place une institution nationale indépendante des droits de l'Homme", a déclaré le chef de bureau de l'Office du Haut commissariat des droits de l'Homme (OHCDH), Komi Gnondoli.



"Après avoir adopté la loi, il reste à mettre en place de manière effective la commission suivant un processus de consultation, de désignation et de nomination qui obéit à des étapes bien définies, répondant elles-mêmes à des délais précis", d'après le garde des sceaux, Djimet Arabi.



Les partenaires du Tchad au développement ont exprimé leur disponibilité à poursuivre leur coopération avec le ministère de la Justice pour parvenir à l'installation de la CNDH.



Établie comme une autorité administrative autonome et jouissant de l'autonomie financière, la CNDH a pour mission, entre autres : la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la formulation d'avis au gouvernement, l'harmonisation de la législation et l'observation des élections.



A travers cette refonte de la CNDH, le Gouvernement souhaite renforcer l'autonomie administrative et financière de l'institution, éliminer le nombre pléthorique de ses membres, alléger les procédures de saisine étriquées et élargir les domaines d’intervention.