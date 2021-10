Tchad : des cartes nationales d'identité distribuées aux déplacés internes à Baga Sola

L'opération de distribution des cartes nationales d'identité prend en compte 5138 personnes déplacées internes et retournées de différents sites de déplacés placés sous le mandat du HCR. Cette activité s'inscrit dans le cadre de projet d'appui à la citoyenneté et la prévention de l'apatridie des personnes vivant au Tchad et la délivrance des documents d'identité aux personnes déplacées internes au Lac.



Le président du comité d'organisation, Kramo Moïse et le représentant de l'ANATS, Brahim Ali Seid, ont affirmé que cette activité est conforme à l’ordonnance n0 002/PR/2020 portant organisation de l’état civil en République du Tchad.



Le chef de la sous-délégation de l'UNHCR à Baga Sola, José Katunda et le délégué de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, Abdoulaye Mahamat Djimi Guero, se disent satisfaits de l'aboutissement de ce processus d'établissement des pièces d'identité.