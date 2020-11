Tchad : des centaines d'habitants se réfugient à Gounou Gaya suite aux violences

Des centaines de femmes et enfants ont fui plusieurs villages de la Kabbia pour se réfugier à Gounou Gaya, chef-lieu du département. Ces mouvements internes de populations font suite aux violences entre éleveurs et agriculteurs qui ont éclaté depuis lundi 23 novembre dans le département de la Kabbia, province du Mayo Kebbi Est.



Les familles sont logées au Centre de lecture et d'animation (CLAC) de la ville de Gounou Gaya.



De nouvelles attaques dans des villages du canton Bérem ont eu lieu mercredi vers 4 heures du matin. Les assaillants étaient munis d'armes blanches dont des flèches et machettes.



Parmi la dizaine de victimes, un enfant a été jeté dans un puit. Un autre enfant a été retrouvé mort, le crâne fracassé contre un arbre, rapportent certaines sources.



Au moins 67 personnes qui seraient impliquées dans les violences ont été arrêtées mercredi et transférées à N'Djamena.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Est, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bongor et les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour ramener le calme.



Mercredi, le chef de l'État Idriss Déby a condamné "avec force" les violences et a promis que "les responsabilités seront situées".