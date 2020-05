Tchad : des centaines de familles ont perdu leurs maisons dans le département d'El-Ouaya

Les villages Zaleuh, Bissou et Gouin dans le canton Langon, département de El-ouaya province du Mayo Kebbi Ouest ont été ravagés par une tornade mardi dernier.



Un habitant de la zone confie à Alwihda info qu'un vent violent suivi d'une pluie a secoué ces villages pendant une heure d'horloge vers 14 heures, le mardi 19 mai 2020.



Cette calamité naturelle a laissé sur ses traces des dégâts matériels et humains. Neuf personnes blessées sont prises en charge à l'hôpital du district de Lagon et 10 autres personnes ont eu des fractures.



Plusieurs centaines de maisons et de cases se sont écroulées et les toits ont été emportés, notamment des salles de classe des écoles des villages Bissou, Goin et Zaleuh dans le canton Lagon.



Une cinquantaine de sacs de mils ont été mouillés, des volailles emportées, sans oublier des ustensiles de cuisine qui sont également détruits.



Les victimes de cette tornade ne savent où mettre la tête. L'appui du gouvernement, des acteurs et partenaires au développement leur est indispensable.