Tchad : des centres de services intégrés pour lutter contre les violences basées sur le genre

Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre au Tchad, l'UNFPA a apporté son soutien au gouvernement pour la création de centres intégrés de services multisectoriels (CISM) dans le pays.



Le 5 juillet 2023, l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine a inauguré son propre CISM, en présence du ministre du Genre, du secrétaire d'État à la Santé, du secrétaire d'État au ministère de la Justice et du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.



Selon le Dr Sennen Hounton, représentant sortant de l'UNFPA au Tchad, il s'agit du quatrième CISM mis en place par le système des Nations Unies au Tchad et du huitième dans l'ensemble du pays. Ce service vise à fournir une assistance médicale, psychosociale, juridique et judiciaire, ainsi qu'un soutien socio-économique aux survivantes de violences faites aux femmes.



L'UNFPA, tout comme d'autres organismes des Nations Unies, a pour mission de restaurer la dignité des femmes et des filles, de les protéger contre les violences et de prévenir leur survie.



De son côté, la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Zenaba Moussa Béchir, souligne que les femmes tchadiennes ont déjà compris qu'elles ne doivent pas rester maltraitées par leurs maris, et qu'elles ne doivent pas rester à la maison sans rien dénoncer. Elle lance un appel à toutes les femmes pour qu'elles viennent dans ces centres, afin d'exprimer leurs doléances concernant les violences basées sur le genre, et pour les femmes qui en sont victimes.



Quant à la ministre du Genre, Amina Priscille Longoh, elle indique que c'est le huitième centre qui est mis en place suite à la demande de prise en charge des survivantes de violences faites aux femmes.



« Actuellement, nous sommes au septième centre, après une année de travail. Nous invitons les survivantes de violences basées sur le genre à venir se faire assister dans ces centres, tout est gratuit. La violence faite aux femmes ne relève pas seulement du discours, il s'agit de réalités, d'atteintes aux droits humains, et en tant que nation, nous devons mobiliser nos efforts », a indiqué la ministre.



Il y a quatre CISM à N'Djamena et trois dans le sud du pays, à Moundou, Doba et Sarh. Ces centres ont pour rôle la prévention et la prise en charge globale des survivantes de violences basées sur le genre.