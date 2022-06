Tchad : des céréales subventionnées en vente à Am-Timan

L'Office national de sécurité alimentaire (ONASA) de la province du Salamat a lancé officiellement ce mardi 21 juin 2022, la vente subventionnée des céréales stockées dans son magasin d'Am-Timan.



La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam. 4.400 sacs de céréales, maïs et riz confondus, seront vendus aux ménages vulnérables à un prix subventionné par l'État tchadien. Le prix du sac de maïs de 100 kg est fixé à 10 000 FCFA, et le sac de riz de 50 kg est vendu à 12 500 FCFA.



Ce lancement officiel de la vente est organisée dans les locaux de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA), en présence des autorités provinciales civiles et militaires, et des membres du comité, chargé de la vente des céréales.



Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, a, lors de son mot de bienvenue, souligné que les bénéficiaires directs sont les personnes vulnérables. Il promet d'être présent et de veiller personnellement pendant la durée de l'opération, pour que tout se passe dans des bonnes conditions et selon les critères retenus par le comité.



Lançant l'opération de la vente subventionnée, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, a remercié les plus hautes autorités de la transition qui ont bien voulu initier cette subvention des céréales, pour soutenir les ménages vulnérables en cette période où les personnes démunies méritent d'être aidées. Quelques bénéficiaires ont été servis, sur instructions du premier magistrat de la province du Salamat, et en sa présence.