Tchad : des chameaux offerts au PCMT

L'homme d'affaires et militant du MPS Alhadj Rozi Teguil a offert cinq chamelles et cinq chamellons au président du Conseil militaire de transition (CMT), le général d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, au cours d'une cérémonie du parti ce 21 janvier à Chaddara.



Les cinq chamelles et leurs bébés ont été remis à Ramadan Erdoubou, gouverneur de la province de Bahr El Gazel qui les remettra au PCMT.