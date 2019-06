Tchad : des changements dans le nouveau Gouvernement de Déby

Le président de la République Idriss Déby a remanié dimanche, par décret , son Gouvernement toujours composé de 31 membres. Trois ministres font leur entrée dans le Gouvernement au terme de ce léger remaniement qui cible d'importants départements, notamment les ministères de la Défense, l'Intérieur et les Finances.Parmi les principaux changements, Mahamat Abali Salah cède le ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, à Mahamat Ismael Chaïbo, un ancien directeur des renseignements et ex-conseiller du Président de la République en matière de sécurité.Le général de corps d'armées Mahamat Abali Salah occupe désormais le ministère délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, en remplacement de Daoud Yaya Brahim.Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar est remplacé par Hamid Tahir Guilim, un ex-directeur général de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).Mahamat Ibrahim Djamaladine est nommé à la tête du ministère de l'Eau, de l'Environnement et de la Pêche. Il remplace Siddick Abdelkérim Haggar.L'ex-secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Promotion civique, Mme. Achta Saleh Damane, revient à la tête du secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères, à l’Intégration Africaine, à la Coopération Internationale et à la Diaspora. Elle est remplacée à son précédent poste par Mme. Laminé Moustapha.Achta Saleh Damane remplace Ndordji Nazer qui conserve un poste et devient secrétaire général adjoint du Gouvernement.Le dernier remaniement du Gouvernement avait eu lieu en janvier 2019.