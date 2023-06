Tchad : des chefs de race et cadres du Guera préoccupés par le non-respect des accords de paix à Mangalmé

Le 3 juin 2023, quatre personnes ont été tuées à Irégué.

Le 20 mai 2023, à Saraf-ousba, 31 moutons ont été volés par des individus arabes. Cette violation manifeste des accords est une source de préoccupation pour la Plateforme.

Des forces de l'ordre, lancées à la poursuite de criminels armés responsables de la mort de quatre personnes, ont fait demi-tour après avoir entendu un coup de feu provenant d'un individu suspect, affirmant ne pas avoir reçu l'ordre de riposter.

Des gendarmes ont contraint les villageois de Saraf à payer une amende de 900 000 FCFA pour des excréments de chameau retrouvés à proximité du village.

À Dorotate (Amhabilé), quatre personnes ont été arrêtées par les gendarmes, simplement parce qu'elles effectuaient une patrouille de vigilance conformément à l'accord, et elles ont été transférées à Mangalmé.

Cependant, la Plateforme exprime sa profonde préoccupation face au non-respect flagrant des accords par la partie des éleveurs nomades. Plusieurs cas de violations ont été relevés, mettant ainsi en péril la stabilité et la sécurité de la région. Parmi les incidents notables figurent :En outre, la Plateforme déplore le laxisme et les comportements ambigus des forces de l'ordre, ce qui suscite l'incompréhension au sein de la population. Les exemples suivants soulèvent des interrogations légitimes :Face à cette évidente remise en cause des accords par la partie des éleveurs nomades, le risque de confrontation avec les communautés sédentaires est bien réel, notamment avec le retour du bétail transhumant du sud vers le nord, selon la Plateforme.Par conséquent, la Plateforme appelle instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un risque de récidive, dont les signaux sont extrêmement préoccupants.