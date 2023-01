Tchad : des chefs de village torturés par la commission de désarmement à Abdi

Ces actes de violence ont suscité l'indignation de la population locale, qui exige des réponses de la part des autorités compétentes. Les chefs de village, qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la sécurité dans leur communauté, ne devraient pas être victimes de telles violences.



Les auteurs de ces actes doivent être tenus responsables de leurs actes et des mesures doivent être mises en place pour éviter de telles violences à l'avenir. Les détails de cette affaire doivent être rapidement élucidés afin que les coupables soient traduits en justice.



L'utilisation de la torture contre des chefs de village dans le département d'Abdi, province de Sila, est inacceptable et doit être immédiatement condamnée.