Tchad : des civils "détenus sans jugement" depuis des années (CTDDH)

Tchad - La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme ( CTDDH) a informé ce dimanche 4 août que "cinq citoyens tchadiens sont détenus sans jugement pendant six ans dont trois ans dans une prison à Bol Province du Lac et trois ans dans la maison d'arrêt de Moussoro dans le Bahr El Ghazal."



Ces personnes étaient "faussement accusées de meurtre alors même que l'enquête a abouti à l'identification du vrai coupable", selon la CTDDH.



Les cinq citoyens avaient été "arrêtées et maintenues en prison sur ordre du Général Oumar Kadjallami Boukar conseiller à la présidence et chef de canton; celui-ci craignant pour son trône a fait arrêter ces cinq personnes pour régler des comptes personnels et neutraliser ainsi trois d'entre eux ; Abakar Moussa, Hassane Adam Moussa et Oumar Mbodou Moussa dont l'appartenance à sa famille constituerait une menace pour sa couronne de chefferie traditionnelle", explique la CTDDH.



Elle dénonce "l'arbitraire incarné par Kadjallami dont l'hégémonie dans la région encouragée par le pouvoir est devenue insupportable", selon un communiqué signé de son secrétaire général Mahamat Nour Ahmed Ibedou.



La CTDDH "exige la libération immédiate et sans condition de ces malheureux et rendra responsables le Gêneral Oumar Kadjallami Boukar de tout ce qui adviendra par rapport à leur intégrité physique et à leur dignité."