Tchad : des civils qui se faisaient passer pour des officiers de police arrêtés

N'Djamena - Deux individus qui se faisaient passer pour des officiers de la police nationale ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse.



Munis d'uniformes, de cartes de la police nationale, fausses plaques d'immatriculation, talkies-walkies et insignes de la police nationale, les deux hommes se livraient à des arnaques de la population. L'un d'eux se faisait appeler "commissaire Bokhit". Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Des actes falsifiés dont des documents de voyage ont été délivrés par les faux policiers. Un autre mode opératoire consistait à arpenter les hôtels et auberges, surprendre des cadres et leur soutirer de l'argent, jusqu'à tomber sur des agents d'investigation, explique le commissaire divisionnaire de police Paul Manga, porte-parole de la police nationale.