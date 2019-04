Tchad : des colliers géolocalisés pour protéger les pachydermes du braconnage

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkarim Haggar a lancé ce mercredi 24 avril dans la province du Hadjer Lamis, une opération de pose de colliers sur des éléphants pour protéger ces animaux.



L'opération est conduite par le ministère et l'Université de N'Djamena à travers le projet de recherche et de suivi écologique en appui à la lutte anti-braconnage.



Trois colliers ont été posés sur des éléphants préalablement endormis après une injection, au cours de cette première opération. Un quatrième collier a été posé sur un éléphant au Lac Fitri. La mission a été piloté par le coordonateur du projet, Dr. Dolmia Malachi.



Les colliers sont reliés à un système de géolocalisation satellitaire qui permettra de suivre les déplacements des animaux.



Mettre fin aux braconnages



"L'objectif de ce projet consiste dans un premier temps à mieux connaître les éléphants, de les suivre et d'avoir des données scientifiques sur les populations qui vivent ici. Nous sommes entrain de mettre en place une nouvelle stratégie, un plan d'action pour la sauvegarde et la protection des éléphants de cette région", a souligné le ministre Sidick Abdelkerim Haggar. Il a précisé que ces animaux doivent être éloignés des populations afin d'éviter des conflits.



Les données transmises par les colliers permettront de surveiller et d'évaluer de façon périodique et en temps réel les déplacements des pachydermes, depuis le centre d'opération de N'Djamena.



Le projet est financé par le gouvernement des Etats-Unis. Il s'élève à 250 millions de Francs CFA et s'étale sur une durée de deux ans.