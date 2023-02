Tchad : des comités s'activent à Moundou pour préparer l'accueil du président de transition

La cérémonie a eu lieu en présence des autorités communales, des chefs de quartiers et carrés, des délégués des marchés, des représentants des associations et des chefs de communautés.



Dans son mot de bienvenue, le délégué du deuxième arrondissement municipal pour la ville de Moundou, Koularambaye Éric, a salué l'initiative et a exhorté les 19 membres à se donner pour la réussite de la mission qui leur a été confiée. Installant les nouveaux membres, le coordonnateur communal Ngonsara Pascal a rappelé à ces derniers que le message fondamental qu'ils doivent livrer est celui de la mobilisation pour accueillir dignement le chef de l'État à Moundou.



Le président de la sous-coordination du deuxième arrondissement municipal, Béssané Denis, a également pris la parole et a demandé le concours de tous afin de réussir la mission qui leur a été confiée.



Le maire de la ville de Moundou, Nétoloum Julien, qui était présent à la cérémonie en tant que président d'honneur de la coordination communale, a affirmé que rien ne peut empêcher la réussite de cette mission si la coordination reste unie et travaille main dans la main. Il a encouragé les autres arrondissements de la ville à suivre l'exemple du deuxième arrondissement.