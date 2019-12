Tchad : des commandants de légions de gendarmerie remplacés par décret à Sarh et Pala

Le président de la République a remplacé la semaine dernière par décret n° 2065, des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dans les légions de gendarmerie nationale n° 8 de Sarh et n° 17 de Pala.



Le colonel Rozzi Korema Mahamat est nommé commandant de légion de gendarmerie (n° 8) en remplacement du lieutenant-colonel Brahim Tcheni, appelé à d'autres fonctions.



Le colonel Saleh Abdoulaye Ibrahim est nommé commandant de légion de la gendarmerie adjoint (n° 8), en remplacement du lieutenant-colonel Mahamat Hamdane Awat, appelé à d'autres fonctions.



Le lieutenant-colonel Mahamat Hamdane Awat est nommé commandant de légion adjoint de gendarmerie (n° 17), en remplacement du colonel Saleh Abdoulaye Ibrahim, nommé commandant de légion de la gendarmerie adjoint (n° 8).



Le décret est pris sur proposition du ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.