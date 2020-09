Tchad : des commerces impactés par les inondations au marché à Mil de N'Djamena

L'axe bitumé qui traverse le marché à Mil de N'Djamena est complètement inondé ce vendredi, suite à la pluie qui s'est abattue ce midi.



Des boutiques situées aux abords de la route sont touchées par les eaux, tandis que le déchargement des marchandises et la circulation des personnes est ralentie.



Pour traverser, les citoyens doivent retrousser leur vêtement et s'empêtrer dans l'eau.



Mahamat Ali, un boutiquier du marché, explique que les commerçants sont pris en otage par cette situation : "Je ne suis pas le seul à être touché mais plein d'autres commerçants aussi, comme vous pouvez le voir. Ils souffrent comme moi", explique ce commerçant qui fait tous les jours le trajet de Diguel où il habite jusqu'au marché, dès 6 heures du matin.



Déplorant un abandon de l'État et une négligence, Mahamat Ali et d'autres commerçants demandent aux autorités d'effectuer des descentes sur le terrain pour constater la situation et intervenir car c'est toute l'activité commerciale qui en pâtit.