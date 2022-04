Tchad : des conditions de détention acceptables à la direction du renseignement judiciaire (CNDH)

Une délégation de la Commission Nationale des Droits l'Homme (CNDH), conduite par son president a été reçue ce 13 avril 2022 par le Directeur de la Direction Nationale de Renseignement Judiciaire. L'objet de la visite inopinée de la CNDH est de s'enquérir des conditions de travail au sein de la Direction et les conditions de détention en garde à vue dans les locaux de la DNRJ.



Il est ressorti de cette visite que les délais de garde à vue à la DNRJ sont bien respectés. En ce qui concerne la récente grève des magistrats, elle semble n'avoir eu aucun effet regrettable sur ces délais. La plupart des détenus sont arrivés à la Direction la veille ou le matin même. Il en va de même des conditions de détention, qui sont somme toute acceptables.



La CNDH s'est félicitée qu'en cette période de grande chaleur, le colonel ALI DIRGUI BICHARA ait donné des instructions fermes pour que les détenus puissent rester dans la cour de la Direction, plutôt que dans les cellules.



A la fin de la visite, le président de la CNDH a adressé ses vives félicitations à l'ensemble de la direction pour le travail. Il a tout de même déploré les conditions dans lesquels les Officiers de Police Judiciaires (OPJ) mènent leurs interrogatoires et enquêtes. Un hangar étriqué leur sert de bureau.



La visite s'est achevée par des vœux d'approfondissement de la collaboration entre la CNDH et la DNRJ.