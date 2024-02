Tchad : des conseillers et un chargé de mission nommés à la Primature

Par arrêté N°0243/PT/PM/2024 du 09 février 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées conseillers techniques à la Primature :



- Conseiller à la culture et au tourisme : M. Bouba Deudjambé Eric en remplacement de M. Souleymane Abdelkerim Cherif ;

- Conseiller à l'administration du territoire, à la décentralisation et à la bonne gouvernance : Dr. Eugene Leyotha, maintenu ;

- Conseiller à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale : Dr. Alradje Dono Dedengarti en remplacement de M. Issa Mahamat Goudja ;

- Conseiller à l'éducation nationale et à la promotion civique : Prof. Djibet Mbainguesse en remplacement de M. Patalet Aaron.



Par ailleurs, par arrêté N°0252/PT/PM/2024 du 09 février 2024, Monsieur Olivier Kessely est nommé conseiller chargé de mission à la Primature.