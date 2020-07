Tchad : des conseillers militaires de plusieurs provinces formés sur la prévention de maladies

Cette session de formation a été organisé par le ministère en charge de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, à travers le comité sectoriel de lutte contre le Sida, et avec l'appui financier et technique de JUPAIGO.



À la clôture des travaux, les participants ont formulé des recommandations dans lesquelles ils demandent au ministère en charge de la défense nationale d'équiper toutes les infirmeries militaires avec des laboratoires de qualité et de responsabiliser le personnel envoyé sur les sites dans le cadre des activités de prise en charge du VIH.