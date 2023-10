Tchad : des conseillers nationaux à la rencontre des femmes rurales de l'Ennedi Est

Les conseillers nationaux qui ont participé à la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale dans l'Ennedi Est, ont eu l'occasion de rencontrer les représentantes de femmes venues de différentes régions pour assister à cet événement significatif.



L'objectif de cette rencontre était d'écouter leurs plaidoyers, de les transmettre aux personnes responsables de leurs départements respectifs, et de prendre les mesures nécessaires pour résoudre leurs préoccupations.



Les femmes ont mis l'accent sur plusieurs problématiques, allant de l'éducation, en passant par les défis rencontrés sur le terrain, jusqu'à la santé des femmes enceintes lors de l'accouchement, pointant notamment le manque de structures de prise en charge. L'entrepreneuriat des femmes était également au cœur des discussions.



Les trois conseillers nationaux de Transition n'ont pas négligé l'importance de prendre note des préoccupations exprimées et de les transmettre aux autorités compétentes afin de permettre des décisions éclairées dans un délai raisonnable. Ils ont particulièrement souligné l'importance de l'éducation des filles et des enfants de la région.



Il convient de rappeler que les femmes ont exprimé leur gratitude envers le président de la Transition et la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance, et de la Solidarité nationale, pour l'organisation de la Journée mondiale de la femme rurale dans l'Ennedi Est.