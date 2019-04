Tchad : des consultations régionales sur les énergies renouvelables

Le ministère du Pétrole et de l'Energie, en collaboration avec l'Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables, organise depuis ce mardi 9 avril jusqu'au 12 avril, au Radisson Blu de N'Djamena, un atelier régional de consultation sur les énergies renouvelables.



Les réflexions menées par 11 Etats de la sous-région visent à trouver des solutions pour rendre accessible l'électricité à tous les citoyens de l'Afrique centrale. Le taux d'accès à l'électricité est relativement bas dans la zone subsaharienne.



"L'Afrique est encore confrontée à de multiples défis dans sa quête d'amélioration du bien-être de sa population : le développement durable, l'élimination de la pauvreté, en premier lieu le manque d'accès à des services énergétiques modernes, fiables et abordables", a déclaré Safitou Alzouma Nouhou, directrice de l'unité de mise en oeuvre (IDU).



D'après le directeur général du ministère du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Zene Deker Youssouf, "l'objectif visé de cette initiative est l'amélioration du taux d'accès des populations à l'électricité dans l'optique d'un développement sobre en carbone, un accès universel à l'électricité de 100% à l'horizon 2025, contre une moyenne de 17% aujourd'hui".



Sur 170 millions d'habitants de l'Afrique centrale, 125 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Pourtant, la sous-région dispose d'un potentiel énergétique amplement suffisant.