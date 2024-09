Tchad : des coupeurs de route abattent un chauffeur sur l'axe Faya Largeau-Kouba Olanga

Des coupeurs de route, armés jusqu'aux dents, ont attaqué, dans la nuit du 28 août 2024, les passagers de trois véhicules de transport en commun sur l'axe Faya-Largeau - Kouba-Olanga, non loin du puits 110.



En effet, ils ont réussi à dépouiller les passagers après les avoir sauvagement torturés, ont rapporté mardi à Alwihda, les propriétaires des véhicules contactés par téléphone. L'un des chauffeurs, nommé Youssouf Mahamat Zene, originaire du Bahr El Gazel, a été abattu à bout portant.



« Dans un premier temps, les coupeurs de route, à bord d'un véhicule de marque Toyota, ont réussi à intercepter deux véhicules transportant des passagers et les ont forcés à descendre. Un troisième véhicule, arrivé accidentellement sur les lieux, a également été dépouillé. Lorsque les passagers ont été contraints de descendre des véhicules, les coupeurs ont immédiatement abattu Youssouf Mahamat Zene. Ils ont ensuite dépouillé les passagers de tous leurs biens (argent et téléphones portables). Avant de partir, les coupeurs de route ont neutralisé les pneus des véhicules et emporté les clés », a indiqué à Alwihda l'un des responsables de l'agence de transport.



Le corps sans vie de M. Youssouf Mahamat Zene a été transporté le lendemain, pour être enterré à Faya-Largeau. Les victimes déplorent l'inaction des militaires tchadiens présents dans le secteur, qui n'ont pas volé à leur secours au moment de l'agression.



« Les militaires sont postés à quelques kilomètres du lieu de l'incident, mais ils ne sont pas intervenus pour neutraliser les coupeurs de route. Il a fallu attendre le lendemain, à 12 heures, pour récupérer le corps sans vie et secourir les passagers en détresse. Nous avons remplacé les pneus crevés avant de poursuivre notre route vers N'Djamena. Nous avons informé le gouverneur et les responsables militaires, mais les coupeurs sont toujours en fuite », déplore un responsable des agences de voyage.