Tchad : des déchets nuisibles à l'environnement abandonnés à Bara, dans le département des Monts de Lam

Un huissier a établi un procès-verbal faisant état du danger que présentent ces déchets. Dans la localité, c'est l'inquiétude qui s'est emparée de la population.



Des conteneurs pleins et des grands bidons d'environ 100 à 200 litres contenant des liquides noirs, des bouteilles en plastique qui jonchent le sol ; ces images sont relayées par les habitants du village pour justifier de la véracité du procès-verbal transmis à Alwihda Info.



L'huissier Maître Djekoundamde Hubert met en cause la SOTRADA, un sous-traitant de la CNPCIC pour le traitement des déchets.



"Ces déchets, contenant des matériaux lourds et plusieurs objets collectés sur un champ pétrolier, ont été déversés en plein air à Bara", mentionne le procès-verbal.



Joint au téléphone par Alwihda Info pour avoir d'amples explications, le service juridique de la société CNPCIC, précise que "la question des déchets ne concerne pas directement la société CNPCIC. Il y a une société de sous-traitance dénommée SOTRADA qui doit être contactée premièrement. L'affaire doit s'arranger entre les parties".



Nos tentatives de joindre la société SOTRADA ont été vaines.



Pour le président de l'association de la Génération pétrolière du Tchad, Maude Hassane Djimrangar, joint au téléphone par Alwihda Info, "l'affaire de déversement des déchets date de longtemps. Les cadres, ressortissants du Logone Occidental, sont au courant mais silence radio. C'est pourquoi il y a ce désordre".



Maude Hassane Djimranga assure avoir écrit au ministre en charge du pétrole, Djerassem Le Bemadjiel. "Il m'a dit qu'il enverrait une mission le 7 novembre. Jusqu'à présent, personne n'est venu constater", dit-il.



​L'association craint que les "pauvres paysans" ne soient exposés à des "risques de maladies". Elle menace de saisir la justice si rien n'est fait.