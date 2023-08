TCHAD Tchad : des défis brûlants pour l’avenir après 63 ans d’indépendance

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 16 Août 2023



Le 11 août 2023 marquait le 63ème anniversaire de l'indépendance du Tchad, un moment historique où le pays a mis fin à la colonisation française et obtenu sa souveraineté politique.

Malgré les décennies écoulées depuis sa libération, le Tchad demeure confronté à d'importants défis de développement et de stabilité.



Diverses personnalités tchadiennes donnent leur opinion concernant l'indépendance, ses implications économiques et politiques, ainsi que les défis actuels auxquels le pays est confronté.



Les réflexions des personnalités tchadiennes traduisent la nécessité d'une réévaluation constante, d'une introspection collective et d'un engagement envers un avenir meilleur, débarrassé des entraves postcoloniales et de la corruption.



Indépendance politique et indépendance économique

Selon Malloum Abba Oumar, bien que le Tchad ait obtenu son indépendance politique, il reste en grande partie dépendant économiquement. La corrélation entre l'économie et la politique joue un rôle crucial dans le développement national. Une préoccupation majeure est la gestion d'une partie significative de l'économie par des entités étrangères, ce qui entrave le plein épanouissement économique du pays.



De même, le conseiller national de la Transition, Takilal Ndolassem, exprime que la dépendance envers la France persiste malgré les décennies écoulées depuis l'indépendance politique. La nécessité de retrouver une « vraie indépendance » est soulignée.



L'héritage de la colonisation

Le Pr Ahmat Mahamat Hassan, ancien ministre de la Justice, souligne que la France continue d'exercer une influence sur le destin du Tchad, à travers divers moyens, tels que les mécanismes politiques d'arrangement. L'histoire postcoloniale a été marquée par des transmissions de pouvoir souvent influencées par des facteurs extérieurs.

La jeunesse africaine, selon lui, rejette de plus en plus cette influence coloniale.



Célébration de l'indépendance : entre commémoration et introspection

La célébration de l'indépendance du Tchad le 11 août est vue comme un moment propice pour réfléchir sur le parcours du pays, depuis sa libération. Kebir Mahamat Abdoulaye, juriste, haut fonctionnaire et associé chercheur au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), soutient que cette date symbolise l'affirmation de la prise en charge du destin par les peuples colonisés.



Cependant, la célébration est également une occasion de confronter la réalité actuelle du pays. Pour sa part, le Pr Ahmat Mahamat Hassan regrette que la célébration de l'indépendance se limite souvent à un défilé militaire, manquant ainsi l'opportunité d'une réflexion nationale plus profonde. Il plaide pour une transformation de cette célébration en une occasion d'auto-évaluation collective.



Défis persistants et perspectives d'avenir

Malgré certaines avancées grâce aux ressources pétrolières, le Tchad reste aux prises avec la pauvreté, le sous-développement et l'instabilité. La croissance démographique élevée aggrave ces problèmes. Les défis tels que la stabilité de la paix, et la consolidation de la démocratie, sont au cœur des préoccupations, comme l'exprime Kebir Mahamat Abdoulaye.



La corruption au sein des élites tchadiennes est également soulevée par le Pr Ahmat Mahamat Hassan. Cette corruption, liée à l'opportunisme et aux privilèges, a un impact négatif sur le leadership et la transmission des valeurs aux nouvelles générations.



La commémoration de l'indépendance du Tchad le 11 août 2023 soulève des questions cruciales sur les défis persistants que le pays doit relever. L'indépendance politique obtenue, il y a plus de six décennies, n'a pas encore été pleinement accompagnée d'une indépendance économique et de développement.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'entrepreneuriat jeune face aux défis de la démographie Tchad : les vols et violences sur les sites pétroliers de Doba suscitent des inquiétudes Tchad : nominations à l'Agence Judiciaire de l'État Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)