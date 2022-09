Tchad : des défis pour éradiquer l’analphabétisme

Dans son intervention, le ministre Mog-Nan Djimounta a, tout d'abord rappelé l'aperçu de cette journée, puis précisé son objectif en tant que moyen de développement du potentiel humain de notre pays. L’édition 2022 a pour thème « Transformer les espaces d’apprentissage d’alphabétisation ». Ce thème met un accent particulier sur l’importance de l’espace d’apprentissage dans la mise en œuvre des projets et programmes d’alphabétisation dans notre pays.



Selon lui, l’alphabétisation au Tchad vise à doter les adolescents et adultes de quinze ans et plus ne sachant ni lire, ni écrire et compter, des compétences instrumentales mais aussi professionnelles en vue de procéder à « l’évaluation du niveau d’instruction des populations rurales ». Par ailleurs, l’on peut définir le profil de l’alphabétisé comme un individu capable de mieux comprendre son milieu de vie, résoudre des situations, des problèmes et d’améliorer ses conditions de vie, a-t-il ajouté.



Mog-Nan Djimounta a indiqué que la célébration de cette journée est l’occasion pour son département d’évaluer les progrès réalisés et identifier les freins limitant la mise en œuvre efficace des activités d’alphabétisation afin qu’en réponse proposer des leviers adaptés aux besoins des cibles à disposer des compétences professionnelles les conduisant à une insertion socioéconomique.



De la campagne d’alphabétisation 2021-2022, l’on relève 154 616 apprenants dont 107 377 femmes (69,44%) encadrés par 2978 animateurs dans 2978 centres contre 110 772 dont 76 391 femmes de la campagne 2020-2021, illustrant le progrès fait et la présence massive des femmes dans ces centres qui est un indicateur de réduction de leur taux d’analphabétisme ayant pour effet immédiat leur autonomisation.



"L’environnement infrastructurel idoine constitue un élément déterminant, facilitateur de la mise œuvre des activités d’enseignement/apprentissage et de bon conditionnement de matériels didactiques conformes aux approches pédagogiques présentielles et à distance. Les centres d’alphabétisation nécessitent des espaces protecteurs, sains, sécurisant, accueillant et ayant un dispositif de prévention contre les fléaux, épidémies et autres catastrophes et des animateurs disposant des compétences et aptitudes pour atténuer leurs effets", souligne le patron du ministère de l'Education.



Vu les acquis et manquements, le ministre indique que son département s’engage à relever les défis de l’éducation inclusive afin d'éradiquer l’analphabétisme par des actions formatrices et éducatives au travers des alternatives éducatives.