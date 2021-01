Tchad : des démineurs du génie militaire encadrés grâce à la coopération française

"Après un rappel sur les munitions et les IED (engins explosifs improvisés) les plus fréquemment rencontrés dans leur future zone de déploiement, les équipiers se sont ainsi entraînés à l’emploi des détecteurs et à l’utilisation de la sonde à main. Les équipes constituées ont par la suite travaillé sur la reconnaissance de points sensibles et sur les techniques de relevage ou de destruction des engins explosifs improvisés. Des rappels de secourisme, sur l’emploi du GPS ou sur la rédaction de comptes rendus d’intervention EOD ont aussi été dispensés par des coopérants militaires français. Le stage s’est conclu par une restitution lors d’un exercice de synthèse en présence des autorités de la Direction centrale du génie militaire".

"Ainsi préparées, les équipes opérationnelles de déminage de la DCGM sont parfaitement aptes à remplir leur mission d’appui contre-IED au profit des forces de défense et de sécurité déployées sur le lac Tchad".

Les équipes se préparent à un nouveau déploiement dans la zone du Lac Tchad, où elles vont relever les équipes en place depuis plusieurs mois. L'ambassade de France au Tchad explique que le stage a "permis une remise à niveau des savoir-faire individuels et collectifs des équipes".Le niveau d’appropriation des techniques par les sapeurs tchadiens est jugé "excellent" :La France "poursuivra son effort d’accompagnement dans la durée afin de permettre à la Direction centrale du génie militaire de pouvoir répondre aux besoins croissants des forces armées et de sécurités tchadiennes dans le domaine de la lutte contre les mines et les IED", assure la représentation diplomatique.