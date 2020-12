Tchad : des députés demandent la revalorisation de la pension des retraites

Des députés ont plaidé mardi pour la revalorisation de la pension des retraites des fonctionnaires, lors de l'interpellation du ministre des Finances et du Budget à l'Assemblée nationale.



Le député Tchari Madi Maïna estime qu'il y a nécessité de revaloriser la pension. "La situation de nos retraités mérite une attention particulière. J'attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de revaloriser la pension des retraites des fonctionnaires car elle ne répond plus à la situation sociale actuelle", a-t-il déclaré.



Selon lui, "sous d'autres cieux, les travailleurs et agents de l'État se bousculent pour aller à la retraite car l'arrière garde est bien assurée. Chez nous, dès qu'il vous reste deux ou trois ans avant le départ à la retraite, c'est un souci indescriptible qui vous traverse".



"Nous sommes tous clients de la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT). Il est loisible que nous menons la réflexion pour améliorer les conditions sinon le calvaire vécu actuellement par nos ainés n'est pas bon à voir", ajoute Tchari Madi Maïna.



Le député Biouh Pabamé Dallah dénonce une "mafia opérée par le service de la CNRT" au niveau du versement des arriérés ou pensions ; "Vraiment ça ne va pas. Les gens crient".



Le député Nobo Ndjibo souhaite pour sa part "une résolution pour que le gouvernement puisse prendre à bras le corps cette question des retraités". Il estime qu'il faut rehausser la pension au niveau du SMIG car 30.000 Fcfa est insuffisant pour trois mois. "Comment ils peuvent vivre avec ? Il faut remonter la pension au niveau du SMIG qui est de 60.000 Fcfa", dit-il.



Tolkem Bertin souligne que les retraités sont très mal traités. "C'est des gens qui ont servi le pays, ils ont rendu service, c'est leur dû. mais pour avoir ce dû, c'est un problème", déplore-t-il, conseillant au ministre d'effectuer une visite inopinée lors des paiements. "Ça c'est de l'injustice. L'injustice n'élève pas une nation, ça fait la honte du peuple".



Pour sa part, Mahamat Kana Badi affirme que "nous devons être reconnaissants envers ces retraités. Le montant de la pension à un certain niveau est trop faible". Il relève que "pour un si petit montant, on fait déplacer le retraité sur des kilomètres".



"La question des retraités est un problème très sérieux qui nous concerne tous. Il serait souhaitable qu'on lui trouve des problèmes adéquats (...) On vous encourage à améliorer parce que ces vieillards ont rendu d'énormes services à notre pays. Ils ont été suffisamment maltraités malgré certains efforts", relève le 2ème vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmat Annadif Khatir.



Le ministre Tahir Hamid Nguilin reconnait ces difficultés vécues par les ayants-droits. Il assure que la question des retraites est une préoccupation du chef de l'État et évoque des améliorations à venir pour la bancarisation et le paiement par mobile Banking.



"Je ne pense pas qu'il y a une mafia. Peut être des mauvais comportements. On va voir ça, on va s'occuper de toutes ces questions pour éviter les malédictions. Parce que si on ne traite pas bien nos retraités, nos décédés et leurs orphelins, sans être superstitieux, je pense qu'on va être une société injuste", dit-il.