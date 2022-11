Tchad : des détenus de la maison d'arrêt d'Am-Timan formés en entrepreneuriat

Initiée par l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) en accord avec les autorités pénitentiaires, cette formation sur les petits métiers et les notions de base de l'entrepreneuriat, notamment l'installation des antennes paraboliques et des panneaux solaires, est organisée au profit des 50 détenus.



Le régisseur de la maison d'arrêt, Djimotou Sosthène, se réjouit de la contribution de l'ONAPE tout en invitant les autres institutions à emboîter le pas.



Le chef d'antenne de l'ONAPE, Assadick Djibrine Hassane, souligne qu'en admettant d'organiser cette formation, l'Office voudrait inviter cette couche vulnérable à se mettre debout en tant qu'acteur de lutte contre le chômage et la pauvreté.



Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, explique que la réinsertion sociale en milieu carcéral signifie l'accompagnement moral, professionnel et éducatif de la personne incarcérée, par le recours au travail, aux moyens éducatifs, culturels et aux loisirs qui existent en prison.



L'objectif est de permettre aux détenus, isolés de la société, de trouver un travail après avoir purgé leurs peines et de nouer des liens sociaux afin de retrouver une autonomie personnelle, professionnelle, ainsi que la confiance en soi.



Des attestations de fin de formation ont été remises aux participants.