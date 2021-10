Tchad : des diplomates américains visitent le centre Hapinness

Au cours de la visite, les diplomates américaines ont échangé avec les étudiantes et étudiants du centre americain Hapinness.



Les questions liées à la coopération économique, culturelle et diplomatique entre les Etats Unis d'Amérique et la République du Tchad, les différents engagements en matière de sécurité, la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne, la promotion de la langue anglaise et la culture et civilisation américaine au Tchad ont été évoqués au cours des échanges.



L'ambassadrice américaine à l'Union africaine a fait part de sa surprise du niveau élevé des étudiantes et étudiants du centre americain Hapinness dans leur pratique de la langue anglaise.



Le directeur général de Hapinness, Abakar Bichara, s'est dit honoré de recevoir dans son modeste établissement, une si haute personnalité diplomatique des États Unis d'Amérique. Selon lui, c'est une consécration des efforts consentis depuis quelques années dans la promotion de l'anglais et des cultures américaines au Tchad.